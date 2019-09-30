Отец Фриске о войне с Шепелевым: Ничего у нас не меняется

Жанна Фриске скончалась от глиобластомы – неоперабельной опухоли головного мозга четыре года назад. С тех пор между родителями вокалистки и ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым идет война.
Отец Жанны Фриске Владимир Борисович частенько говорит о телеведущем в негативном ключе публично. Дмитрий Шепелев, в свою очередь, не позволяет бывшему тестю общаться с внуком – шестилетним Платоном – единственным сыном певицы.
"Платона я не вижу. Уже и ничего у нас не меняется… Да, и не знаю уже, когда изменится", – сообщил Владимир Фриске Teleprogramma.pro.
Судя по всему, родственники вокалистки опустили руки. Устали бороться за право встречаться с наследником.
Напомним, после кончины Жанны Фриске все заботы о маленьком Платоне взял на себя его отец Дмитрий Шепелев. Семья певицы не видела мальчика почти два с половиной года.
Телеведущий ответственно подходит к своим родительским обязанностям. В соцсетях шоумен часто спрашивает мнение у опытных матерей и отцов по тому или иному вопросу, рассказывает о проблемах, с которыми сталкивается во время воспитательного процесса. Между тем Дмитрий Шепелев никогда не публикует фотографии сына Жанны Фриске.
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