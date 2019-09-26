"Представляете, каково ему было": сын Фриске и Шепелева дозвонился в прямой эфир радиостанции

В "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте шоумен поведал, как утром по дороге в школу он и наследник слушали детскую радиостанцию. Там время от времени проводят конкурсы для ребятишек.
Платону удалось дозвониться и стать участником интеллектуальной игры. "Я волновался. Странно, но я волновался. Представляете, каково ему было", – с улыбкой отметил Дмитрий Шепелев.
Телеведущему и его отпрыску достался вопрос по литературе. Необходимо было вспомнить отчество главной героини произведения Александра Пушкина "Руслан и Людмила".
"На вопрос нам удалось ответить с грехом пополам. Так вот, надо было ответить, какое отчество у Людмилы. Мы справились только после подсказки. А вы знаете ответ?" – обратился шоумен к поклонникам.
Напомним, что Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына, которого ему родила гражданская супруга Жанна Фриске. После смерти певицы телеведущий взял на себя все заботы о ребенке.
Бабушка, дедушка и тетя со стороны матери не могут общаться с маленьким Платоном. Дмитрий Шепелев поссорился с родственниками звезды практически сразу после ее смерти.
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