Сестра Жанны Фриске вынуждена оставить зарубежный бизнес и вернуться к родителям

33-летняя сестра покойной певицы Жанны Фриске год назад открыла небольшой ресторанчик на Шри-Ланке. Наталья Фриске и ее муж Сергей Вшивков (сейчас пара в разводе – прим. ред.) планировали жить на две страны. Избранник экс-солистки "Блестящих" собственноручно мешал цемент и закладывал первый камень в фундамент.
Супруги планировали кормить местных жителей и туристов вкусно и бюджетно. В меню заведения были морепродукты и курица. Стоимость самого дорого горячего блюда составляла 500 рублей.
Недавно Наталья Фриске приостановила работу заведения. Сейчас знаменитость ищет человека, который арендует помещение.
Бывшая участница "Блестящих" вынуждена оставить бизнес по двум причинам: во-первых, теперь у нее нет возможности постоянно находиться за рубежом: в Москве Наталья Фриске работает визажистом и мастером по бровям, а также помогает родителям. Во-вторых, бывший супруг девушки тоже вернулся в Россию.
"Минимальный срок аренды 12 месяцев. Стоимость – две тысячи долларов в месяц", – цитирует Наталью Фриске StarHit. По словам экс-солистки группы "Блестящие", двухэтажное здание оборудовано всем необходимым. Даже имеются две комнаты с отдельными санузлами.
Ранее Наталья Фриске говорила, что не видит себя на эстраде. После года работы в девичьем коллективе поняла, что шоу-бизнес не для нее.
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