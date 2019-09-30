Подруга проболталась о связи Пугачевой с Караченцовым

21 октября на сцене театра "Ленком" состоится вечер памяти Николая Караченцова "Прости меня, земля, что я тебя покинул", приуроченный сразу к двум датам – 75-летию артиста и годовщине его смерти. Среди гостей ожидается и Алла Пугачева. Ее приглашению есть логичное объяснение.

"У Коли Караченцова были очень хорошие отношения с Аллой Борисовной, почти духовная связь, – рассказала "Дни.ру" близкая подруга актера композитор и поэтесса Елена Суржикова. – Она очень хотела сыграть с ним в каком-нибудь совместном спектакле, а в 2000 году для "Рождественских встреч" Пугачевой Караченцов даже снялся в клипе на песню Максима Дунаевского "Молитва".

"Съемки проходили у примадонны на даче: Коля стоял на коленях перед иконой на белом фоне и исполнял эту песню. Клип получился очень красивый, – продолжает Суржикова. – А когда мы с Караченцовым записали наш первый совместный альбом "Высший пилотаж", то первым делом он показал эту работу Алле. Она очень высоко ее оценила, особенно ей понравилась песня "Я не солгу!" И тогда примадонна ему сказала: "Почему ты до сих пор не познакомил меня с Суржиковой? Обязательно приведи ко мне этого автора, у нее очень крепкие и сильные тексты". Для меня это тогда было очень высокой похвалой".

Но личное знакомство, увы, не случилось. "Поскольку Коля был человеком очень занятым и у него был сумасшедший рабочий график, наша встреча с Пугачевой всё время откладывалась, – вздыхает Елена Павловна. – И, наконец, Николай Караченцов сказал: "Все, сейчас закончу съемки и на следующей неделе мы поедем к Алле на дачу. Я обещал ей познакомить ее с тобой. Может ты для нас дуэт напишешь?" И тут случилась эта злополучная авария, в которой Коля получил сильнейшие травмы, а наша встреча с Аллой Борисовной так и не состоялась".

