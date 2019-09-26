Вдова Караченцова обратилась к Пугачевой с просьбой о помощи

"Творческая жизнь Николая Петровича состояла из так называемых трех китов – театр, кино и песни. Поэтому память артиста придут почтить не только коллеги по театру и кино, но и известные композиторы и поэты, а также звезды эстрады – Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Илья Резник, Лариса Долина, Лев Лещенко".
Главным сюрпризом обещает стать присутствие в зале Аллы Пугачевой. Как говорят, вдова Караченцова Людмила Поргина лично позвонила ей и попросила помочь с вечером памяти – прийти, поддержать.
Кстати, Примадонна приходила и на прощание с Караченцовым 29 октября 2018 года. В театре "Ленком" она появилась без мужа, но в сопровождении своего директора Елены Чупраковой. Элегантное сиреневое пальто, прозрачная черная блуза, огромная шляпа – Примадонна произвела настоящий фурор!
Со сцены прозвучат хиты из репертуара Караченцова – "Кленовый лист", "Ветреная женщина" и "Страдания" из кинофильма "Белые росы", а лейтмотивом вечера станет любимая песня Николая Петровича "Звезды сошли с небес…", которую специально для него написала его близкая подруга композитор и поэтесса Елена Суржикова. Без этой композиции вот уже много лет не обходится ни один из концертов, посвященных Караченцову, поскольку она является одной из основных в его репертуаре.
Планируется, что 23 октября на Троекуровском кладбище пройдет открытие памятника легендарному актеру. Николай Караченцов будет изображен в его самой знаковой роли – графа Николая Резанова из рок-оперы "Юнона и Авось". На фоне проступающих из гранита очертаний корабля и мачты граф стоит на коленях. Именно в этот момент он в горячке произносит слова "Прости меня земля, что я тебя покинул".
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Почему разошлись Виторган с Собчак?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Самая некрасивая женщина в мире
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом
Загородное шоссе д.2, Москва,м.Тульская
Девчонки, помогите придумать!
Ксения Собчак наш будущий президент?