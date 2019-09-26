Вдова Караченцова обратилась к Пугачевой с просьбой о помощи

21 октября на сцене театра "Ленком" состоится вечер памяти Николая Караченцова "Прости меня, земля, что я тебя покинул", приуроченный сразу к двум датам – 75-летию артиста и годовщине его смерти. Корреспондент "Дни.ру" узнал подробности.



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