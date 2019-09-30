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"Они разрушают жизнь!" – умирающую Заворотнюк медленно добивают

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актриса Елена Корикова вступилась за коллегу Анастасию Заворотнюк, рак которой вся страна обсуждает уже несколько недель. Артистка уверена, что слухи и сплетни могут лишить жизни.
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Корикова и сама сталкивалась в жизни с похожими ситуациями. Она рассказала, что гадкая статья в газете добила режиссера Алексея Сахарова. Среди восторженных отзывов в прессе появился всего один текст с критикой на очередную работу деятеля кино.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"После прочтения, как рассказала его жена, Алексею Николаевичу стало плохо с сердцем, и он умер. А "этот", кто написал, наверное до сих пор живет. Только как он с этим живет?" – вопрошает актриса. Судя по всему, она считает, что та же участь может ждать и больную раком Анастасию Заворотнюк.

По словам Кориковой, знаменитости не могут спокойно обратиться ко врачу, пойти в полицию – все предается огласке. Она уверена, что пресса получает информацию сразу, как только где-то мелькает известная фамилия.

"Они разрушают жизнь людям искусства, лишая нас работы, личной жизни, а иногда и самой жизни" – сокрушается Корикова.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Артистка обратилась к министру культуры России Владимиру Мединскому. Она попросила защитить артистов от нападок желтой прессы на законодательном уровне. "Тогда в нашей стране будет процветать искусство, а не сплетни о людях, которые его создают", – уверена она.

Напомним, что рак у Анастасии Заворотнюк, предположительно, диагностировали около года назад. Сначала она лечилась за границей, потом ее отдали в руки московских врачей.

Ее состояние оценивается как тяжелое. По предварительным данным, ей провели две операции. Родственники отказываются в подробностях рассказывать о диагнозе Анастасии Заворотнюк.

Автор: 30 сентября 2019, 12:31
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Тряся гениталиями на всех каналах, выясняя количество собственных детей на полиграфах, нет смысла удивляться тому, что к вам лезут в постель. Достаточно известных людей, о личной жизни которых никто ничего не знает. Продавая себя во всех позах здоровыми, готовьтесь к тому, что пресса спляшет на ваших трупах.
Гость
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Лена Корркова вот тоже на горе решила пропиариться. Уж коли вы выбираете такую профессию будте готовы, что кто-то будет сливать инфу и т.д. Не оправдываю ситуацию с Заворотнюк, ну сколько на ней бедной уже пропиарилрсь актеришек и актерок. Вы вгоняющие человека в гроб остановитесь или слава настолько глаза застит, что не можете сказать себе СТОП!
Гость
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Некоторые люди покрываются злобой, как коростой. Печально.
Гость
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Иди работать на Мурманский рыбзавод, тогда точно никакая жёлтая пресса не будет портить тебе кровь!!!
Гость
Ответить
Корикова зрит в корень, добавить нечего.
Гость
Ответить
Ай-ай, как оказывается трудно быть "знаменитостью".
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