Ксения Собчак попала впросак в венчальном платье

На снимке светская львица запечатлена в своем венчальном наряде. На ней закрытое белоснежное платье от известного модного дома. Голову звезда прикрыла прозрачной фатой и декоративной шапочкой в виде сетки.
"Царевна-лебедь в @edem.official А глаза голубые-голубые" – подписала фото Собчак.
Ядовитые пользователи Сети не упустили очередной возможности раскритиковать знаменитость. Они оставляли под фото злобные комментарии. "Алтайская девственница", "Почему у вас рот не закрывается?", "Какая царевна? Самая настоящая лошадиная голова!", "У вас раздвоение личности, вам никто не поможет, даже доктор", "Есть вот люди, прям сразу видно добрый или злой взгляд. А тут прям хитрость конкретная!", "Какой-то дурацкий шлем!", – высказывались злопыхатели.
"И не стыдно же венчаться? Когда вся в грехах повязла! Нет ничего святого!", – отметила критик.
Тем не менее, некоторые все же поддержали Ксению и от всей души пожелали ей женского счастья. Фанаты писали ей комплименты, расхваливая ее ярко-голубые глаза и пухлые губы. "Очень красиво и стильно!", "Любви вам!", "Потрясающе выглядите!", – восторгались преданные поклонники.
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