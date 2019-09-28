"Светлая память": страшная трагедия пришибла Собчак

В субботу, 28 сентября, СМИ сообщили трагическое известие: на 86-м году жизни скончался Марк Захаров. Режиссер длительное время боролся с тяжелым заболеванием. Информацию подтвердил директор театра Ленком Марк Варшавер.
Телеведущая Ксения Собчак не осталась равнодушной. Она выразила соболезнования близким и поклонникам творчества художественного руководителя театра. "Светлая память...", – написала журналистка на своем канале в "Телеграм".
Как сообщает РИА Новости, режиссер скончался после повторного воспаления легких в одной из столичных больниц. Марка Захарова могут похоронить на Новодевичьем кладбище. Дата прощания пока не раскрывается.
Напомним, в 1972 году Марк Захаров занял пост главного режиссера театра имени Ленинского комсомола (Ленком). Среди наиболее значимых работ – спектакли "Безумный день или Женитьба Фигаро", "В списках не значился" и "Юнона и Авось". За выдающийся вклад в развитие театрального искусства режиссер был удостоен премии "Золотая маска".
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом
Русская и африканец
Девчонки, помогите придумать!
Загородное шоссе д.2, Москва,м.Тульская
Люблю шашлыки.