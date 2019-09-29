"Окончательно осиротел": Киркоров убит страшным известием

Несколько часов назад Филипп Киркоров опубликовал в личном микроблоге фотографию художественного руководителя театра Ленком. Исполнитель назвал Марка Захарова "героем нашего времени" и "последним из Могикан".
"Ленком окончательно осиротел... Светлая память великому нашему современнику... Спасибо за чудо, такое необыкновенное, жить и творить с вами, мастер, в одно время", – написал артист на своей странице в "Инстаграм".
Исполнитель также перечислил работы режиссера, которые оказали наиболее сильное влияние на него, – "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "12 стульев", "Формула любви".
Напомним, народный артист СССР Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Директор театра Ленком Марк Варшавер рассказал, что причиной смерти стало повторное воспаление легких. Режиссера похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.
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