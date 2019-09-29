Смерть Захарова эмоционально ударила по Орбакайте

Дочь Аллы Пугачевой выразила искренние соболезнования семье народного артиста СССР. Исполнительница присоединилась к звездным коллегам, отреагировавшим на горе в семье художественного руководителя московского театра "Ленком".
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Дочь Аллы Пугачевой выразила искренние соболезнования семье народного артиста СССР. Исполнительница присоединилась к звездным коллегам, отреагировавшим на горе в семье художественного руководителя московского театра "Ленком".
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