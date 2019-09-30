"Просто невыносимо": неожиданный поворот в скандале с больной раком Заворотнюк

Звезда сериала "Не родись красивой" оказалась в центре внимания СМИ после того, как побрилась налысо. Многие подумали, что таким образом Уварова решила поддержать борющуюся с раком Заворотнюк.
Масла в огонь подлила сама артистка. Она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" сообщение в поддержку дочери Анастасии Заворотнюк. "Не обращай внимания на недругов, скорейшего выздоровления маме. Есть люди которые не верят этим слухам", – писала она.
Шумиха стала настолько раздражать Уварову, что она решила откровенно высказаться. "Дорогие, я подстриглась еще раньше, как узнала о Насте", – неожиданно для многих призналась она.
"То, что раздули СМИ, просто невыносимо!" – пожаловалась Уварова.
Напомним, что рак у Заворотнюк стал самой громкой темой последних нескольких недель. В многом это обусловлено строжайшей секретностью: родственники отказываются в подробностях рассказывать о диагнозе актрисы.
В результате появляются самые разные слухи о состоянии здоровья звезды "Моей прекрасной няни". По последним данным, Заворотнюк провели две операции. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
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