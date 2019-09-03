Алена Водонаева похвасталась своей неиспорченной "орхидеей"

Экс-участница "Дома-2" рассказала о том, как рожала сына. Алена Водонаева поделилась интимными подробностями.



Блогер похвасталась в Instagram, что ее "орхидея" (интимный орган Прим. ред.) не испорчена родами. Фолловеры спросили у Алены Водонаевой, сама ли она рожала сына Богдана от бизнесмена Алексея Малакеева.

Знаменитость призналась, что ей делали кесарево по медицинским показаниям, и она об этом совершенно не жалеет. "Моя орхидея не испорчена родами. Кесарево по необходимости. Спасибо, сынок", – заявила без капли стыда Алена Водонаева.

Отметим, телеведущая любит эпатировать публику интимными подробностями своей личной жизни. Так, ранее бывшая участница "Дома-2" сообщила, что однажды у нее был секс с женщиной, и ей очень понравилось.

В настоящее время Алена Водонаева одинока. Во всяком случае, ни о каком новом романе после развода со вторым мужем – диджеем Алексеем Комовым, она не рассказывала. Теперь все свое внимание Алена Водонаева уделяет воспитанию сына.

Звезда даже решила перевести Богдана на домашнее обучение, чтобы тщательно следить за его образованием. Ранее Алена Водонаева рассказала об этом в соцсети.

"Домашнее – когда ребенок по состоянию здоровья обучается дома, и к нему приходят учителя из школы, в которой он числится. Мой сын будет учится больше, чем его ровесники. Все это делается для того, чтобы в перспективе поступить туда, куда мы с его отцом хотим, чтобы он поступил. Это эксперимент для нас. Но я очень рада, что мы приняли такое решение", - поделилась Алена Водонаева.