"Больше фотошопа": Раздетая Водонаева нарвалась на критику

37-летняя Алена Водонаева выложила очередную полуобнаженную фотографию, порадовав одних поклонников, но раздосадовав других. Последние отметили, что снимок сильно обработан.

Новый снимок 37-летний Алены Водонаевой вызвал жаркие споры в Instagram. Часть поклонников пришли в восторг от откровенной фотосессии, другие, напротив, были разочарованы, отметив, что звезда переборщила с ретушью.

На фото, опубликованном в аккаунте бывшей ведущей "Дома-2", она предстала в черном купальнике, одна лямка которого слегка приспущена. Судя по тегу, фотографии были сделаны в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), где Алена проводила отпуск.

"Какую умную цитату великих людей вы бы написали под это фото?" – поинтересовалась у фанатов Водонаева. Многие не нашлись, чьи слова процитировать, и просто писали, что снимок – "огонь".





Некоторые вспомнили цитаты Фаины Раневской. К примеру, "своих мужей, миленькие мои, всегда ревнуют только уродины, а нам, красавицам, не до того, мы ревнуем чужих", "я слышала о вас столько гадостей, что сразу поняла – вы человек замечательный".









Нашлись те, кто поиронизировал над обнаженной звездой: "попа всему голова", "голь на выдумки богата". Другие отметили, что мода на "голосовую философию" уже ушла, но большинство раздосадовала обработка снимка. "Это Меган Фокс?", "Больше фотошопа", – написали фанаты.