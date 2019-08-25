Водонаева высказалась об интиме с известным певцом

Несколько часов назад Алена Водонаева предложила подписчикам задать ей любые волнующие их вопросы в Instagram. Один из поклонников поинтересовался, влюблена ли звезда сейчас и продолжает ли она поддерживать отношения с бывшим мужем.
Блогер призналась, что "немножко влюблена", однако отказалась назвать имя нового избранника. Модель добавила, что состоит в прекрасных отношениях с Алексеем Комовым. "Каждый день почти на связи. Он мой близкий друг, и не только мой. Он друг всей моей семьи и я желаю ему настоящего счастья", – написала Алена Водонаева.
Другой поклонник спросил, хотела бы телеведущая переспать с рэп-исполнителем Гуфом. Модель раскритиковала формулировку вопроса. "Запомните раз и навсегда. Переспать – идиотский термин. Секс – это секс! А пересыпают бабки в обеденное время. Что касается Гуфа, я его и так люблю. Зачем для этого секс?", – ответила она.
Ранее Алена Водонаева опубликовала в личном микроблоге видеозапись, где ее маленький сын рассказывает о событиях, которые произошли с ним во время поездки в Казахстан.
В ролике мальчик похвастался, что убил вместе с другом ядовитую змею. Модель не сразу поверила своим ушам. "Зай, ты шутишь?", – обратилась она к наследнику. Однако Богдан дал понять матери, что это случилось на самом деле.
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