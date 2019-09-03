"Я столько не зарабатываю": Седокова взвыла от безденежья

Звезда пожаловалась поклонникам в Instagram. Анна Седокова призналась, что ей не хватает финансов на ремонт в новой квартире.

Собственным жильем в центре Москвы певица обзавелась зимой прошлого года. Знаменитость взяла квартиру в ипотеку и теперь много работает для того, чтобы хватило денег на выплаты и ремонт.

Однако даже для такой востребованной артистки потянуть все расходы оказалось задачей не из легких. Ремонт оказался более затратным, чем она думала. По словам Анны Седоковой, черновые работы уже почти закончены.

"Я сегодня впервые за все время ощутила, что это будет моя квартира. Посидела на воображаемом диване и поиграла на воображаемом пианино. Вернулась к реальности, когда мне сказали, что хорошая кухня стоит от 2,5 миллиона и показали кухню за пять миллионов! Кухня за пять миллионов – это почти еще одна квартира. Я столько не заработаю или заработаю, но только на кухню", – посетовала Анна Седокова. Певица решила платить строителям в рассрочку.

В комментариях некоторые подписчики посоветовали звезде поискать более бюджетные варианты для ремонта, раз у нее не хватает денег. "Смотрите проще на жизнь, это всего лишь городушки) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) Ламинат поцарапается, а шторы выцветут", "Можно и за лям, а можно и за 100 тыс. кухню собрать", "За 2,5 млн. кухня конечно крутая будет, но и за 500 тр можно сделать ее предельно годно))) Вам сразу пихают подороже, немного поторгуйтесь и включат адекватность)))" – высказались фолловеры Анны Седоковой.