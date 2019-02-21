Погрязшая в долгах Седокова заложила последнее

Анне Седоковой пришлось сдать в ломбард крестик. Певице не хватало денег на первый взнос по ипотеке для покупки квартиры в Москве. Известная артистка была в отчаянии.

Анна Седокова весь прошлый год боролась за право опеки над дочерью Моникой – ребенок живет со своим отцом в США. Певице пришлось крупно потратиться на американских адвокатов – и, как считает Анна, это того стоило.

Однако перед Новым годом Седоковой снова пришлось срочно искать деньги. Певица купила квартиру в Москве, она была вынуждена брать ипотеку на 20 лет. По словам Седоковой, ей не хватало денег даже на первый взнос – вместо запланированных 10% певице пришлось вносить 30.

"Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем, что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег. В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде!", – вспоминает Седокова.

Крестик, конечно, не спас. По словам Седоковой, она металась по друзьям и знакомым, чтобы занять недостающую сумму. В конце концов нашелся человек, который одолжил певице деньги. Теперь бывшей участнице группы "ВИА Гра" приходится много работать, чтобы выплачивать долг и взносы по ипотеке. Однако Седокова не унывает. По ее словам, в жизни бывает белая полоса, бывает черная – но все обязательно будет хорошо, со всем можно справиться, пишет Tele.ru.