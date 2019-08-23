Одинокую Анну Седокову застукали с молодым женатиком

На днях 36-летнюю артистку застукали в компании молодого мужчины. Им оказался 27-летний баскетболист Янис Тимм. Папарацци запечатлели парочку в турецком отеле. Те нежно обнимались, не подозревая, что за ними следят.
Ни Анна, ни Янис комментариев на этот счет пока не дали. Однако романтические подписи под постами звезды наталкивают поклонников на мысль о том, что у Седоковой очередной роман.
Тимм перебрался в российскую столицу из Латвии. Он живет в Москве всего три года. Спортсмен женился на девушке по имени Санна, которая подарила ему сына. А недавно баскетболист удалил из Instagram все совместные снимки с супругой.
Напомним, что пару недель назад певицу видели в компании другого мужчины. С защитником хоккейного клуба "Динамо" Андреем Мироновым они прогуливались вдоль бассейна. К слову, спортсмен младше Седоковой на десять лет.
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