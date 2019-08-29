Отчаявшаяся Анна Седокова рвет на себе волосы из-за сына

По словам исполнительницы, она пыталась пристроить малыша в государственный детский садик. Но, к сожалению, попытки не увенчались успехом.
Работники учреждения пояснили, что Анне надо встать в очередь на два года. Чтобы ускорить процесс, ей посоветовали обратиться к министру.
"Министра я, к сожалению, не знаю и слабо себе представляю ситуацию, в которой подниму трубку и скажу: "Алле, министр? Можете Гектора в садик устроить"?" – с иронией написала звезда.
Седокова узнала, что в группе будет работать всего два воспитателя на 30 детей. Для нее это было шокирующим открытием, ведь в частном садике, куда до этого ходил ее сын, в группе было не больше десяти человек.
"И тут я представила себе 30 Гекторов на 2 преподавателя и решила, что звонить министру не буду!" – подытожила певица.
Отметим, желание Анны отдать мальчика в детский сад обусловлено его чрезмерной активностью. Седокова утверждает, что он доминирует над всеми членами семьи дома и даже над няней. "Нахождения дома, прогулок по улицам и даже занятий в различных кружках ему просто было недостаточно, а, поверьте мне, этого у нас было в избытке!" – поделилась звезда.
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