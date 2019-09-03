"Ходишь по стеночке": россияне молятся за изможденного Корчевникова

Из своего заболевания Борис не делает повода для отдельной беседы, но слухи, тем не менее, все равно расползаются. Некоторые поклонники ведущего гадают – что же с ним происходит на самом деле? Не так давно в интернете появились фотографии, где Корчевников выглядит несколько располневшим.
Как сообщает телеканал "Царьград", сам артист рассказал, что набранный вес связан с лечением его болезни. Сейчас мужчина стремительно выздоравливает и все хорошо, но телеведущему пришлось постараться, чтобы с улыбкой воспринимать все негативные выпады в свою сторону.
"Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел", – поведал Борис.
Кроме того, в ходе беседы с солистом знаменитой группы "Иванушки International" Кириллом Андреевым, медиа-звезда рассказал, что пережил трепанацию черепа. Он добавил, что ощущения после такой сложной операции ужасные: "Ходить не можешь несколько недель. Ходишь по стеночке".
О своем диагнозе мужчина поведал в ходе беседы с артисткой Александрой Яковлевой, страдающей от онкологии. Борис заметил, что и ему ставили похожий диагноз, но к счастью, опухоль оказалась доброкачественной.
На данный момент телеведущий прооперирован и его жизни ничего не угрожает. Будем надеяться на его скорейшее выздоровление.
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