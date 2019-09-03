У Тарасова и Костенко будет второй ребенок

О том, что Анастасия Костенко ждет второго ребенка, стало известно благодаря ее свежему посту в Instagram. Модель опубликовала ряд фотографий, на которых запечатлена с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, и их маленькой дочкой Миланой. На снимках Анастасия демонстрирует округлившийся живот. "Любовь творит чудеса 🌟❤️" – коротко подписала кадры счастливая модель.
Вскоре аналогичные фото опубликовал у себя на страничке и Дмитрий Тарасов. Он оказался многословнее. "Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются 🙏🏻❤️" – заявил российский футболист.
Поклонники пришли в восторг от этой новости. Подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Впрочем, не обошлось и без ехидных высказываний в адрес бывшей жены спортсмена, звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой. Дескать, ей лучше не смотреть, не открывать Instagram, отключить телефон и отправиться на необитаемый остров.
Дело в том, что та до сих пор переживает расставание с Дмитрием Тарасовым, хотя прошло уже несколько лет. В интервью поющая ведущая с комом в горле и мокрыми от слез глазами рассказывала, что чуть ли не последней узнала об уходе мужа, причем даже не догадывалась, что у него есть другая женщина. Даже в день развода Ольга Бузова надеялась, что они поговорят и все уладят.
Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко в январе 2018 года. Уже в июле модель подарила ему дочь Милану. Отметим, что от первого брака у спортсмена подрастает десятилетняя дочь Ангелина. Только недавно Дмитрий Тарасов смог урегулировать вопрос относительно алиментов.
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