Не пустившую сына в школу Яну Рудковскую оплевали с головы до ног

На снимке Саша, более известный фолловерам как Гном Гномыч, запечатлен в домашней обстановке. На нем белая футболка с роботом и голубые джинсы. Малыш робко улыбается, смотря в объектив камеры.
Под постом Яна от имени сына поздравила с праздником всех первоклашек. Дальше она рассказала, что Саша в школу пойдет лишь на следующий год. Тогда ему исполнится семь лет.
"Просьба не выдавать СМИ желаемое за действительное", – попросила Рудковская.
Подписчики узнали, что пока Гном Гномыч занимается с учителями дома. С апреля он активно изучает программу первого класса.
"А пока поехал тренироваться в Академию @angelsofplushenko и готовиться к соревнованиям, так что всем чао", – подытожил юный фигурист.
Мнения поклонников разделились. Некоторые поддержали решение родителей, отметив, что шесть лет – слишком ранний возраст для начала обучения.
Другие, наоборот, высказались негативно на этот счет. Кроме того, они в очередной раз отметили, что родители совсем загоняли бедного мальчика. "Не забалуешь!" – ехидно отметила фанатка.
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