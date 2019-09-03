Не пустившую сына в школу Яну Рудковскую оплевали с головы до ног

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
партнеры
Вторник 3 сентября
Лента новостей
10:47
Тысячи жителей Приангарья остались без света из-за молнии
10:43
Малышева собралась пройтись ремнем по "рукам-базукам"
09:25
"Они остро ощутят потерю": воровку Маркл поймали с поличным
09:11
Названы продукты для борьбы с жиром на талии
08:53
Музыканты известной группы разбились в ДТП в Тунисе
06:25
Зеленский крупно подставил хвастливого Лукашенко
02:09
Удаление легкого: вейп сломал жизнь юного спортсмена
21:58
"Произошло трагическое событие": Долина рассказала о судьбе дочери Началовой
21:53
В Липецке на посетительницу цирка набросился ягуар
21:51
"Все прошло отлично!" – Гагарина наплевала на школьную линейку сына
21:42
В результате пожара на корабле погибли десятки человек
21:32
Помогла Украина: У России в Крыму нашелся неожиданный союзник
21:23
Дубцова сделала важное признание о личной жизни
21:20
В Удмуртии пенсионер погиб в страшной аварии
21:07
В московском метро на рельсы упал человек
20:52
Всплыли сенсационные данные о развалившемся браке Поклонской
20:44
Путин жестко высказался об оскорбившей россиян чиновнице (видео)
20:32
Разыгрался аппетит: Абрамович поел в ресторане на 3 миллиона
20:11
Ненасытную Штурм обвинили в сексуальных домогательствах
20:08
Стремлению Макрона к переговорам с Путиным нашли объяснение
19:49
В Башкирии пенсионер прострелил голову сыну из-за упреков в пьянстве
19:47
"Пока, к счастью, не артист": Боярская рассказала о склонностях старшего сына
19:37
Вскрылись подробности побега Бони с дочерью из Монако
19:07
Роли фильма "Брат-3" распродают за миллионы рублей
18:56
"Господи, спасибо, что взял деньгами": Шепелев столкнулся с циничной аферисткой
18:53
"Плачу": страдающая Королева устроила поминки в День знаний
18:42
"К убыткам не привыкать": Зеленский получит по шапке после провокации с газом
18:36
В Красногорске мужчина открыл стрельбу с балкона
18:13
Заботливый Путин выручил школьника (видео)
17:49
"Он говорил с моей грудью": волна секс-скандалов зацепила Дмитрия Борисова
17:48
"Я не смогу жить без нее": Кравец оплакивает потерю малолетней дочери
17:04
"Больной человек": Лукашенко устроил переполох из-за наркотиков
17:00
Впервые стало известно о тайном визите Путина в Беслан
16:59
Простоял всего сутки: на Урале развалился мост
16:41
"Оргии, гулянки, пьянки": Малахов обнародовал детали разгульной жизни сестер Хачатурян
16:23
Десять лет спустя: Светлаков ошарашил внезапным заявлением
16:22
Почерневший от горя любовник Цывиной убивался у гроба Числова
16:09
Уральским школьникам спели похабную песню Шнурова в честь 1 сентября
16:04
Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в Москве
16:01
Володин: вмешательство в личную жизнь Поклонской недопустимо
15:52
"Уродина, изгой": Седокова рассказала о чудовищных истериках в туалете
15:51
Житель Воркуты украл из магазина 54 блока сигарет
15:50
Выставка работ молодых художников покоряет регионы
15:39
77-летнюю Ирину Мирошниченко привезли на встречу с любимым
15:31
Опасная ловушка: обнародован итог встречи Путина и Зеленского
15:28
Раскрыт секрет частых побед женщин в спорах
15:25
Обманщик Зеленский попался на чудовищном вранье
15:25
В Москве мужчина погиб из-за болгарки
15:21
"Стройняшка": знойная Брежнева в купальнике восхитила россиян
15:12
Алкоголик без семьи: друг разразился скандальными откровениями у гроба Числова
15:11
Первый в мире: в Москве открылся уникальный пивной ресторан
15:07
Новикова нагло подсунула Корчевникову юную внучку
14:55
"Плакала без остановки": Собчак шокировала жутким видео
14:54
Наргиз превратилась в "телочку" (видео)
14:52
Онкология? Первые подробности о состоянии Розенбаума
14:48
Поклонники Нетребко не узнали похудевшую звезду
14:37
Мамонов отпущен из больницы под расписку после инфаркта
14:35
Володин: ВГИК внес большой вклад в сохранение традиций и духовных ценностей
14:28
Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
14:28
Волочкова без лифчика ворвалась в школу к дочке
14:24
Посол России в Египте внезапно умер
14:23
"Баба Яга": Яну Рудковскую смешали с грязью
14:19
Большие скидки для россиян: как экономить на крупных покупках
13:53
Зеленский нанес новый удар поверженному Порошенко
13:31
Поклонская резко высказалась о разводе
13:22
"Впустим американцев в свои недра": Зеленского поймали на стыдной связи
13:21
"Брюки стали тесными": Медведева сильно набрала вес перед соревнованиями
13:04
Появилось фото воссоединившегося с бывшей женой Бондарчука
12:52
Пришедший в школу Зеленский закатил скандал из-за сына
12:29
Эксперты отметили абсолютное лидерство "Единой России"
12:28
Премьер-министр Грузии объявил об отставке
12:22
Заявлено о глобальной перемене в жизни Заворотнюк после новости о раке
12:18
Розенбаум в тяжелом состоянии после серьезной операции
12:11
Беременной невесте Тимати стало плохо в самолете
12:07
Принц и нищий: наряды дочерей Алсу и Орбакайте поразили народ
12:01
"Вымазали грязью": стало известно о дерзкой провокации против Лукашенко
11:45
Известная телеведущая угодила в больницу из-за торта
11:24
Русская модель впервые высказалась о разводе с королем Малайзии
11:24
Снова в офис: как выйти из отпуска без стресса
11:19
"Пить надо меньше": Валерия отреагировала на неожиданные слова Наргиз
10:59
Забитому неудачнику Порошенко объявили приговор
10:38
Пугачева закричала от пустившегося вразнос Галкина
10:35
Гороскоп на неделю
10:31
Большинство россиян оставят без пенсий
10:30
Известный голливудский актер разбился в ДТП
09:58
"Таким булочкам любая позавидует!": возрастная Самбурская оголила зад
09:41
Жена Джигана сражается за еду в Майами
09:18
Волочкова набросилась на новую любовницу бывшего мужа
09:11
Тимати чуть не погиб на отдыхе (видео)
08:53
Попа в трусиках: известный футболист показал откровенное фото жены
08:16
"Уже другая жизнь": жена разводится с известным российским артистом
06:11
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
03:06
От вляпавшегося в неприятности Джонни Деппа решили избавиться
23:49
Отчаявшаяся Энистон купила себе нового бойфренда за бешеные деньги
20:27
Расставшуюся с принцем Гарри красотку затащили под венец
18:17
"Один живет": Шепелев ошарашил данными о 6-летнем сыне Фриске
18:14
В Москве иномарка насмерть задавила человека
17:39
Эрнст высказался о возвращении оскандалившегося Друзя на Первый канал
17:06
В Москве экстренно госпитализирован известный религиозный деятель
16:19
Муж Заворотнюк предстал с улыбкой до ушей после известия о горе в семье
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Первый в мире: в Москве открылся уникальный пивной ресторан
Брэд Питт сделал откровенное признание о самом трудном
"До сих пор не верится": скорбящая Валерия не может смириться с тяжелой утратой
Озлобленный Малахов встал грудью за затравленного Киркорова
Ротару обратилась к Крутому по крайне важному поводу
Кардинально изменившаяся Пугачева стала сенсацией
Шоу-бизнес

Не пустившую сына в школу Яну Рудковскую оплевали с головы до ног

Яна Рудковская с сыном. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер Яна Рудковская успевает вести не только свои социальные сети, но и страницу маленького сына. В его Instagram-аккаунте появился новый пост.
прочитано 2540 раз

На снимке Саша, более известный фолловерам как Гном Гномыч, запечатлен в домашней обстановке. На нем белая футболка с роботом и голубые джинсы. Малыш робко улыбается, смотря в объектив камеры.

ПО ТЕМЕ

"Своровали детство!": сын Плющенко и Рудковской устал от бесконечных тренировок (видео)

Сын Рудковской и Плющенко скорбит из-за смерти близкого

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Под постом Яна от имени сына поздравила с праздником всех первоклашек. Дальше она рассказала, что Саша в школу пойдет лишь на следующий год. Тогда ему исполнится семь лет. 

"Просьба не выдавать СМИ желаемое за действительное", – попросила Рудковская. 

Подписчики узнали, что пока Гном Гномыч занимается с учителями дома. С апреля он активно изучает программу первого класса. 

"А пока поехал тренироваться в Академию @angelsofplushenko и готовиться к соревнованиям, так что всем чао", – подытожил юный фигурист.

Мнения поклонников разделились. Некоторые поддержали решение родителей, отметив, что шесть лет – слишком ранний возраст для начала обучения.

Другие, наоборот, высказались негативно на этот счет. Кроме того, они в очередной раз отметили, что родители совсем загоняли бедного мальчика. "Не забалуешь!" – ехидно отметила фанатка.

3 сентября 2019, 09:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская и Канделаки поразили светский раут своими разрезами

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Яна конкретно, целенаправленно ведет сына к поставленной цели - стать чемпионом. А то, что пойдет как положено - в 7 лет, так в чем проблема? занятия с репетиторами и опс- и фуа-ля - пройдет экстерном 2 года. Зато у мальчика уже выработан целеустременный, волевой и амбициозный характер.А по поводу детства - с их возможностями и деньгами он видел детский развлечений по всему миру поболее, чем многие другие дети
1

Популярные темы форума

Политика

"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике
Украинцы втянули Зеленского в грязную аферу
"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Шоу-бизнес

Бузова в панике: поющая ведущая просит помощи у врачей
У Тарасова и Костенко будет второй ребенок
"Не забалуешь!": не пустившую сына в школу Рудковскую оплевали с головы до ног
"Я давно замужем": беременная Миронова откровенно об отце ребенка

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой

Режиссера публично унизили
Шоу-бизнес

"Оргии, гулянки, пьянки": Малахов обнародовал детали разгульной жизни сестер Хачатурян

Шоумен показал компрометирующие кадры
Шоу-бизнес

Беременной невесте Тимати стало плохо в самолете

Яркие подробности случившегося
Шоу-бизнес

Алкоголик без семьи: друг разразился скандальными откровениями у гроба Числова

Актера убили невостребованность и одиночество

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Календарь красоты для женщин на сентябрь
К несчастью Заворотнюк оказался причастен бывший муж
Совет на выходные 31 августа – 1 сентября

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru