Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской устал от бесконечных тренировок

В Instagram Саши появилось новое видео. На нем шестилетний мальчуган качает пресс, лежа на полу. При этом отец крепко держит его ноги и контролирует качество выполнения упражнения.
Видно, что Саша делает это из последних сил. С каждым разом он поднимает корпус все медленнее. На лице малыша проскальзывают следы грусти и усталости.
Подписчики были шокированы таким отношением к дошкольнику. По их словам, родители слишком давят на сына.
"У ребенка своровали детство, ай-ай-ай!", "Блин, на каменном полу больно же!", "Ну и папа! Ужас!", "Пожалейте ребенка!", "Бедный пацан! Детство пройдет мимо", "Ребенку отдых нужен! Остановитесь, родители, сломаете! Он будет на вас обижаться за поруганное детство! Все в меру!" – негодовали пользователи Сети.
Популярные темы форума
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Как переехать жить в Европу?
Библия — главная книга или завиральные истории?
Муж ушёл потому что не могу родить
Узнала что дочь спит за деньги
Где бы ты сегодня хотел жить? В какой стране и почему?
Как воспитать собаку
Умерла Алла Вербер
Мальчики
Не хочет делать менет