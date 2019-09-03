Автор "3 сентября" раскрыл неожиданный смысл песни

Михаил Шуфутинский – известный исполнитель шансона. Накануне он напомнил поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram о том, что третий день сентября близко и пригласил на свой концерт. Неизвестно, стало ли именно это причиной, побудившей Николаева высказаться, но он не отстал от друга.
Композитор также оставил пост в соцсети с забавной картинкой. На фото изображен Шуфутинский с вариацией на тему "Матрицы" и выбора таблеток. Только вместо синей и красной – второе и третье сентября. Поклонники композитора оценили умелую шутку, но куда больше они оценили подпись к публикации.
"Мне, как автору текста песни "Третье Сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему", – поделился с поклонниками Игорь Николаев, -" Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез" (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)".
Несмотря на тот факт, что за "знаменательной датой" ничего не стоит, подписчики певца поспешили поделиться в комментариях личными значениями этой песни. Кто-то рассказал, что 3 сентября – дата годовщины его свадьбы, кто-то поделился тем, что в этот день на свет появились его дети, а кто-то даже поведал, что зарегистрировал ИП.
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