Автор "3 сентября" раскрыл неожиданный смысл песни

Многие знают знаменитый хит Михаила Шуфутинского "3 сентября", который начинает разноситься по всем дворам, как только наступает "знаменательная дата". Однако, как оказалось, история этой песни куда более интересная, чем мы привыкли думать. Автор композиции, Игорь Николаев, рассказал, о ее истинном смысле.



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