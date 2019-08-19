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Николаев своим поступком спровоцировал слухи о разводе

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: www.globallookpress.com
Певец и композитор опубликовал на своей странице в Instagram фото, которое поклонников всерьез обеспокоиться. На снимке Игорь Николаев предстал без обручального кольца.
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О том, что артист не надевает символ брака, было известно и ранее. Но свежий кадр подогрел слухи о том, что в семье Игоря Николаева не все так гладко, как кажется.

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Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Многие гадают, с чем может быть связано нежелание звезды носить кольцо на безымянном пальце. Наблюдение породило домыслы: пользователи соцсети считают, что у 59-летнего певца возникли проблемы в отношениях с 37-летней Юлией Проскуряковой.

Наиболее смелые поклонники напрямую спросили у Игоря Николаева об отсутствии символа брака. Однако он предпочел не отвечать любопытным фолловерам.

Есть и ряд тех, кто до сих пор считает, что композитору не стоило в своем время расставаться с Наташей Королевой. "Игорь, ну не верит народ в вашу с Юлей любовь! Не верит! Наташа была вашей девушкой поистине! Вы друг друга дополняли, оба очень талантливые!!! Вы в сознании людей не разделимы!!!" – написал один из комментаторов под публикацией артиста.

Отметим, что недавно Игорь Николаев с женой отметили день рождения Юлии, проведя праздник в кругу семьи в Подмосковье. В начале месяца Проскурякова одна отправилась на отдых: она побывала в Абхазии и Сочи, а певец с дочкой Вероникой ждали маму дома. 

В скором времени Юлия Проскурякова и Игорь Николаев отпразднуют годовщину брака. Они вместе почти 14 лет. Супруги рассказывали, что стали меньше скандалить и все проблемы решают мирно. 

Автор: 19 августа 2019, 20:20
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