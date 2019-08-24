Елена Летучая ошарашила признанием

Недавно звезда призналась, что у нее есть небольшой дефект, который она всеми силами пытается скрывать от общественности. Для этого ей приходится прибегать к помощи инъекций.
Летучая заявила, что колит препарат под названием диспорт. Как оказалось, у нее сломан нос и на переносице шрам.
"В него и колю, иначе зрители увидят его на экране", – призналась телеведущая.
Тем не менее, стоит отдать должное прекрасной фигуре знаменитости. Елена всегда в прекрасной форме. Этому способствуют регулярные тренировки. К слову, Летучая занимается спортом даже на отдыхе.
Отметим, недавно ведущая вернулась с Мальдив. Там она со своим супругом бизнесменом Юрием Анашенковым. Там они отметили третью годовщину со дня свадьбы.
У бизнесмена это уже второй брак. Бывшая супруга бизнесмена Асмик Вайе Рейтор через суд добилась выплаты алиментов на двух сыновей, рожденных от Юрия. Женщина признавалась: им не удалось решить вопрос мирным путем.
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