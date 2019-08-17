"А детишки когда?": показавшую свадебное платье Летучую засыпали вопросами

16 августа знаменитость и ее супруг Юрий Анашенков отпраздновали важную дату – три года со дня бракосочетания. Как правило, Елена Летучая с мужем на свои годовщины предпочитают уезжать в отпуск в жаркие страны.
Поддержала пара традицию и в этом году. Влюбленные отправились в роскошный отель на Мальдивах. Ведущая с избранником отдыхают наедине друг с другом.
Елена Летучая выложила в Instagram фотографию со свадьбы, которая прошла на греческом острове. "З года. Будто вчера", – написала звезда под романтичным фото. За эти годы Елена и Юрий сохранили тепло в отношениях.
Поклонники поздравили пару с годовщиной и пожелали Елене Летучей с мужем всего самого наилучшего. Больше всего подписчики ждут, когда же у супругов появятся дети. "А детей когда уже заведете? Не молодые уже", "Детишек вам не хватает", "А детишки когда?", "Любви, уважения, тепла и маленьких красивых, как и вы, птенчиков", – требуют пополнения в семействе фолловеры.
Отметим, что у Юрия Анашенкова есть наследники от предыдущего брака, а вот Елена Летучая еще не успела обзавестись детьми. Телеведущую регулярно подозревают в беременности, но каждый раз она разочаровывает фанатов.
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