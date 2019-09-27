Известная певица высказалась в адрес мужа Анастасии Заворотнюк

Недавно стало известно, что муж больной раком Анастасии Заворотнюк – Петр согласился выступить в октябре в Санкт-Петербурге. Эту ситуацию не оставила без внимания популярная исполнительница Алина Ботановна.

Певица призналась, что в последние дни постоянно слышит негатив в сторону фигуриста за то, что он будет работать в следующем месяце. "Все осуждают артиста за то, что он хочет оставить Анастасию в тот момент, когда она так тяжело болеет", – напомнила Алина.

Она, в свою очередь, считает, что в данном случае вообще нельзя обсуждать близких Заворотнюк. Болотова утверждает, что сотни тысяч судей даже понятия не имеют, как это – переживать такую болезнь у близкого человека.

"Я читала, что он буквально живет около палаты Анастасии в больнице, в такие минуты человек может сойти с ума от напряжения и переживаний. И я поддерживаю его выбор, несколько дней сконцентрироваться на работе – один из возможных спасательных кругов, когда твоей второй половине тяжело, но ты бессилен", – поделилась своим мнением исполнительница.

Напомним, сейчас Заворотнюк находится в одной из московских клиник. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Накануне в редакцию "Дни.ру" обратилась работница этого медицинского учреждения. Она заявила, что готова анонимно передать все снятые ей материалы, на которых запечатлена умирающая актриса.