"Как вы могли?": к обвенчавшим глумливую Собчак священникам появились вопросы

По словам блогера, Ксения Собчак насмехалась над русской церковью в течении всей своей публичной карьеры. Телеведущая рядилась в православного священника, публиковала в соцсети "Инстаграм" снимки, где полуголая сидит на фоне литературы для верующих, а также танцевала с бутылкой у входа в храм.
Лена Миро даже нашла старое высказывание Ксении Собчак. Оно демонстрирует неуважительное отношение теледивы к клирикам.
"Я считаю, что никакого отношения сегодняшние попы и священники к моей вере в Бога не имеют. Я не понимаю, в чем вообще связь моей личной веры и моей личной молитвы с тем, что какие-то люди называют себя помазанниками божьими", – говорила Ксения Собчак ранее.
Однако презрение к священникам не помешало теледиве надеть подвенечный наряд и заявиться в церковь. По мнению блогера, звезда сделала это не из-за того, что изменила свои взгляды, а "чтобы в очередной раз плюнуть всем православным в лицо".
То, что Ксения Собчак пришла в храм не за верой, а за скандалом, подтверждает ее поведение сразу же после таинства венчания. На банкете в честь торжества полуголая теледива показала эротический номер под песню "Войди в меня".
"И здесь у меня уже нет вопросов к самой Ксении: она делает то же, что и всегда – глумится над православием. Ничего нового я не увидела. Вопрос у меня – к служителям церкви: как вы могли обвенчать Ксению Собчак? Зачем вы это сделали?" – недоумевает Лена Миро в своем ЖЖ.
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