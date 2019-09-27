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"В церковь просто плюнули": грешницу Собчак растерзали за венчание с Богомоловым

Венчание Собчак и Богомолова назвали плевком в церковь, последние новости. Фото: www.globallookpess.com
Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда раскрыл позицию духовенства по поводу скандала вокруг венчания Ксении Собчак и Константина Богомолова. По его словам, любое решение по этому вопросу возмутило бы общественность.
прочитано 888 раз

Легойда заявил, что церковь не может нести ответственность за то, чем люди занимаются после венчания. Священники приветствуют всех, кто обращается к ним с благими намерениями, уточнил представитель РПЦ.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Когда человек приходит в храм, церковь всегда протягивает руку этому человеку. Что человек делает с этой рукой, это, простите, мы не можем предсказать", – пояснил Легойда. Он добавил, что у общественности в любом случае возникли бы вопросы к духовенству. По его мнению, если бы Собчак не разрешили венчаться с Богомоловым, произошел бы скандал.

"Да вы бы меня сюда бы позвали и сказали бы – что, Ксения Анатольевна нечистое животное, что вы ее обвенчать не согласились?" – заявил он. По словам Легойды, священники в данном случае сделали все, что могли, передает сайт "Комсомольская правда".

"Тогда получилось, с моральной точки зрения, что в церковь просто плюнули", – пришел к выводу журналист, беседовавший с представителем РПЦ.

Легойда выразил мнение, что церковь поступила великодушно, разрешив Собчак венчаться с Богомоловым. "Есть пастырское снисхождение и, поверьте, оно проявляется не только в случае с Собчак. Поэтому здесь не потеря авторитета церкви, а то самое милосердие, о котором мы сегодня говорим и которого от церкви так ждут", – подчеркнул он.

Напомним, что телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова 13 сентября. В этот же день пара венчалась, а затем закатила шумную вечеринку с алкоголем и развратными танцами.

Автор: 27 сентября 2019, 09:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолова перекосило рядом с Собчак

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
а зачем нужна церковь как здание если вера определяет состояние души?
она всегда при человеке- причем тут какие то сооружения
1

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