"В церковь просто плюнули": грешницу Собчак растерзали за венчание с Богомоловым

Легойда заявил, что церковь не может нести ответственность за то, чем люди занимаются после венчания. Священники приветствуют всех, кто обращается к ним с благими намерениями, уточнил представитель РПЦ.
"Когда человек приходит в храм, церковь всегда протягивает руку этому человеку. Что человек делает с этой рукой, это, простите, мы не можем предсказать", – пояснил Легойда. Он добавил, что у общественности в любом случае возникли бы вопросы к духовенству. По его мнению, если бы Собчак не разрешили венчаться с Богомоловым, произошел бы скандал.
"Да вы бы меня сюда бы позвали и сказали бы – что, Ксения Анатольевна нечистое животное, что вы ее обвенчать не согласились?" – заявил он. По словам Легойды, священники в данном случае сделали все, что могли, передает сайт "Комсомольская правда".
"Тогда получилось, с моральной точки зрения, что в церковь просто плюнули", – пришел к выводу журналист, беседовавший с представителем РПЦ.
Легойда выразил мнение, что церковь поступила великодушно, разрешив Собчак венчаться с Богомоловым. "Есть пастырское снисхождение и, поверьте, оно проявляется не только в случае с Собчак. Поэтому здесь не потеря авторитета церкви, а то самое милосердие, о котором мы сегодня говорим и которого от церкви так ждут", – подчеркнул он.
Напомним, что телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова 13 сентября. В этот же день пара венчалась, а затем закатила шумную вечеринку с алкоголем и развратными танцами.
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