"Лечить уже было поздно": Малахов рассказал о пережитом потрясении Заворотнюк

Геннадий Малахов не стал скрывать, что говорить о нетрадиционных методах лечения в случае Анастасии Заворотнюк уже поздно. По словам теледоктора, опухоль возникает, когда с организмом произошли какие-то потрясения.
"Вот возьмите Настю Заворотнюк, когда у нее обнаружили опухоль, лечить уже было поздно. Что народными методами, что лечебным голоданием, что методами классической медицины", – отметил Малахов.
Геннадий Петрович уверен, что-то спровоцировало появление рака. Это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры.
Здесь трудно сказать, как действовать после того, как с человеком это уже произошло. В любом случае, нужно определить и вынуть из человека причину, по которой произошло заболевание", – отметил он.
Геннадий Малахов считает, что сохранить здоровье и дожить до глубокой старости можно. Необходимо соблюдать некоторые правила: во-первых, вести здоровый образ жизни, во-вторых, постоянно контролировать эмоции и избегать стрессовых ситуаций, в-третьих, не допускать ненужных вмешательств в работу организма извне.
"Ни оплодотворения, ни омоложения, ни гормонального вмешательства. То есть, организму не надо мешать жить!" – подчеркнул теледоктор.
В пример Геннадий Петрович привел горные народы-долгожители. По словам знаменитости, жизни этих людей ничего не мешает.
"Они пасут в высокогорье своих овец, на них нет эмоционального воздействия, как у нас здесь. Нет нервотрепки "работодатель-подчиненный", круг общения снижен. Нормальное питание, физическая нагрузка, двигательная активность, свежий воздух и все: он живет и ему ничто не мешает жить", – цитирует Геннадия Малахова Teleprogramma.pro.Напомним, по некоторым данным у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Онкологическое заболевание у артистки диагностировали около года назад. Актриса лечилась за рубежом, однако недавно вернулась в Россию. Сейчас знаменитость находится в одной из частных клиник Москвы. СМИ пишут, что шансов на выздоровление у Анастасии Заворотнюк мало.
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