Появились шокирующие больничные фото и видео умирающей от рака Заворотнюк

"Друзья" и коллеги артистки за деньги ходят по ток-шоу, раздают интервью, комментируют, вспоминают. Сотрудники медицинского центра, где под вымышленным именем находится Анастасия Заворотнюк, в своем бесстыдстве пошли еще дальше. Презрев все нормы морали и здравого смысла, они стали фотографировать и снимать на видео умирающую актрису. Разумеется, с целью наживы. Ничего святого нет у людей!
В редакцию "Дни.ру" обратилась работница этого учреждения. "У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанные в период с 15 сентября по 25 сентября 2019 года, – сообщила она. – Я со вчерашнего дня в этом медучреждении не работаю. Готова передать все записи анонимно. За вознаграждение". Обладательница видео пораженной страшной болезнью звезды добавила, что один ролик длится 58 секунд, еще два – по 32 секунды.
Очевидно, шокирующие кадры сделаны в реанимации, где Заворотнюк несколько дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, и из палаты, куда ее перевели после улучшения состояния. Однако зачем снимать изможденную раком, умирающую женщину, которой для трепанации черепа обрили голову? Так и хочется сказать этим доморощенным операторам: "Себя на смертном одре снимайте и продавайте в СМИ!"
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