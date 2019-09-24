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Шоу-бизнес

Вскрылся главный свадебный обман Собчак и Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Вскрылись подробности нашумевшего бракосочетания теледивы и режиссера. С банкета в честь свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова гости уходили голодными.
прочитано 4223 раза

По слухам, торжество обошлось новобрачным в 16 миллионов рублей, однако его нельзя было назвать хлебосольным. Говорят, банкет оказался весьма скромным. В меню были нарезки из овощей, рыбное и мясное ассорти. На фруктовых тарелках тоже не заметили изысков – все по сезону.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Ксения Собчак и Константин Богомолов сэкономили даже на свадебном торте. Многометровый десерт, украшенный белыми лебедями, оказался бутафорским. Из пяти ярусов только один был съедобным. Остальные облили пищевым ароматизатором, чтобы главный обман не раскрылся раньше времени.

Вопросы вызвал и алкоголь. На своей странице в "Инстаграме" Ксения Собчак похвасталась, что на свадьбе наливали розовое шампанское Louis Roederer стоимостью восемь тысяч рублей за бутылку. Между тем ходят слухи, что элитное игристое так и не попробовали – бутылки остались закрытыми.

Также выяснилось, что после гуляний Ксению Собчак и Константина Богомолова оштрафовали на пять тысяч рублей за катание в катафалке с открытой дверью. Более того, теледиве придется оплатить уборку улиц Москвы: из церкви новобрачных забрала карета, запряженная лошадьми, которые оставили пахнущие "подарочки" на проезжей части, сообщалось в эфире ток-шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

24 сентября 2019, 14:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолова перекосило рядом с Собчак

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
А лошадям под хвост мешки для навоза не догадались привязать? Или решили -гадить так гадить! Некрасивые,выскочки с комплексами молоценности оба,скучные..Не пишите о прыщах,надоело.
Или памперы надеть лашаткам
Гость
Ответить
Какую слизь породил Собчак и оставил паразитировать в России дочуру Ксению и женушку Людмилу. Мерзкие.
Гость
Ответить
Лёгкий фуршет, как принято в Европе. Не было деревенского свадебного поезда, выкупа невесты, гармониста в фуражке, с цветком за ухом, и традиционного мордобоя в конце.
Гость
Ответить
А лошадям под хвост мешки для навоза не догадались привязать? Или решили -гадить так гадить! Некрасивые,выскочки с комплексами молоценности оба,скучные..Не пишите о прыщах,надоело.
Гость
Ответить
Нарусова ведьма. Кого она могла родить. Только беса.
Гость
Ответить
Так уже бывало в русской истории...

В трагедийной бе­зысходности сопрягаются воедино противоположности. Вспомните «исповедника правды» святого митрополита Филиппа Колычева и кровавого палача Малюту Скурато­ва, явившегося к опальному Владыке, чтобы получить бла­гословение на казнь Новгорода. Тогда в келье Отроч-Тверского монастыря Малюта задушил непокорного митро­полита.

Нравы были простые и грубые...

Сейчас, ощерившись своей некогда знаменитой, демок­ратической улыбкой, приобретшей, однако, в середине девяностых годов сходство с оскалом, Собчак протянул руку митрополиту.

- Как чувствуете себя? - спросил он.

Холод еще больше усилился. Владыка чувствовал толь­ко эту вползающую в него со всех сторон стужу...

Внимательно смотрел он на стоящего перед ним улы­бающегося Собчака.

Как всегда, тот был развязен и само­уверен.

Аппетит, как известно, приходит во время еды.

Безве­стный, не блещущий особыми талантами преподаватель университета, мечтавший о местечке в КПСС, за годы пе­рестройки сделал головокружительную карьеру, но ему и сейчас мало было законных почестей, должностей, денег.

С местечковым энтузиазмом, пользуясь своим положением, благоустраи­вал он род­ственников. Супруга - героиня многочисленных разоб­лачительных репортажей программы «600 секунд» - пристраивалась тогда в депутаты Государствен­ной думы по партийным спискам объединения «Наш дом - Россия».

- Благословите, Владыка... - попросила, прерывая за­тянувшуюся паузу, кандидатка в депутаты.

Митрополит поежился от сковывающего его холода и поднял руку для благословения...

Стоявшие рядом с митрополитом Иоанном спутники вспоминали потом, что, когда Владыка поднял руку, воз­никло такое ощущение, словно он увидел что-то неожи­данное.

Он смотрел не на Нарусову, не на Собчака, а куда-то сквозь эту чету.

Глаза его были широко открыты, и в них застыл ужас.

Нет нужды гадать, что мог увидеть митрополит...

Дела Собчака в Санкт-Петербурге сходны с последствиями ле­нинградской блокады. Может быть, глаза этих сотен тысяч казненных реформаторами-экстремистами русских людей и увидел поднявший для благословения руку митрополит...

Пальцы его, сжимавшие митрополичий посох, разжа­лись.

Владыка, подхваченный сзади келейником Петром, медленно начал оседать, валясь на пол.

Митрополичий посох успела подхватить Наталья Александровна, не дала ему упасть.

Собчаки, взвизгнув, отскочили от умирающего Владыки...
Гость
Ответить
Мерзость!
Гость
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На данный момент самой поганой женщиной России считается Ксения Собчак.
Гость!
Ответить
СВАДЬБА ПРОШЛА РАДИ ПИАРА!! А СЧАСТЬЯ, КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ!! И НЕ БУДЕТ!! ДВА ГРЕШНИКА!!... ПОЗОРНИКИ!.. ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ СОБЧАК В РОССИИ!! АМОРАЛЬНАЯ ОСОБЬ, НИ СТЫДА; НИ СОВЕСТИ! ГРЯЗНАЯ, СТРАШНАЯ, БОЛЬНАЯ НА ГОЛОВУ, ТАКОЙ ЖЕ И МУЖЕНЕК ПОД СТАТЬ!!!.... БЕСПРЕДЕЛ, А ТАМ НАВЕРХУ МОЛЧАТ?!.. ПРОСНИСЬ, ЛЮБИМАЯ СТРАНА!!??
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