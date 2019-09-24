Вскрылся главный свадебный обман Собчак и Богомолова

Вскрылись подробности нашумевшего бракосочетания теледивы и режиссера. С банкета в честь свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова гости уходили голодными.

По слухам, торжество обошлось новобрачным в 16 миллионов рублей, однако его нельзя было назвать хлебосольным. Говорят, банкет оказался весьма скромным. В меню были нарезки из овощей, рыбное и мясное ассорти. На фруктовых тарелках тоже не заметили изысков – все по сезону.

Ксения Собчак и Константин Богомолов сэкономили даже на свадебном торте. Многометровый десерт, украшенный белыми лебедями, оказался бутафорским. Из пяти ярусов только один был съедобным. Остальные облили пищевым ароматизатором, чтобы главный обман не раскрылся раньше времени.

Вопросы вызвал и алкоголь. На своей странице в "Инстаграме" Ксения Собчак похвасталась, что на свадьбе наливали розовое шампанское Louis Roederer стоимостью восемь тысяч рублей за бутылку. Между тем ходят слухи, что элитное игристое так и не попробовали – бутылки остались закрытыми.

Также выяснилось, что после гуляний Ксению Собчак и Константина Богомолова оштрафовали на пять тысяч рублей за катание в катафалке с открытой дверью. Более того, теледиве придется оплатить уборку улиц Москвы: из церкви новобрачных забрала карета, запряженная лошадьми, которые оставили пахнущие "подарочки" на проезжей части, сообщалось в эфире ток-шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.