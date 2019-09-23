Исхудала донельзя: за два месяца на чужбине Пугачева изменилась до неузнаваемости

Первый выход в свет в родных палестинах у Примадонны состоялся в элитной подмосковной Жуковке, где живет вся знать – политики, актеры, спортсмены. "Любимая Гостья Марио и Управляющего", – кадр с такой подписью появился в социальных сетях. И вызвал бурную реакцию!
Поклонники сходятся во мнении, что за два месяца на чужбине она исхудала до неузнаваемости и ее почти невозможно узнать. Мол, если не фирменные парики, ее и вовсе бы приняли за чужого человека. Как поет сама артистка, "вызывает бурный интерес мой часто изменяющийся вес..."
Повод хорошо посидеть в дорогом ресторане был весомый – стало известно, что Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил эстрадную певицу орденом Дружбы народов. В подписанном главой братского государства указе говорится, что исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей.
Эта высокая награда была учреждена в 2002 году для поощрения за заслуги "в деле укрепления мира, дружественных отношений и сотрудничества, высокие достижения в международной общественной, благотворительной и гуманитарной деятельности, особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению национальных культур".
Скорее всего награду певица получит 2 ноября, когда будет давать в Минске сольный концерт на стадионе. Там, кстати, ожидается и присутствие Александра Лукашенко с сыном Колей.
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