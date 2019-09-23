Малахов даст 15 миллионов за участие Заворотнюк в шоу

Шоумен Андрей Малахов в погоне за сенсацией готов раскошелиться. Дочери актрисы Анастасии Заворотнюк, Анне, предложили целое состояние за участие в программе.

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По некоторым данным, с наследницей звезды "Моя прекрасная няня" связывался редактор ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", которое выходит на телеканале "Россия 1". Анне Заворотнюк предлагали поучаствовать в съемках за внушительный гонорар – 15 миллионов рублей.

Дочь Анастасии Заворотнюк от предложения и денег отказалась. Анна подчеркнула, что их семья ни в чем не нуждается. Об этом сообщает телеграм-канал "НеМалахов".

Судя по всему, журналисты готовы на многое ради эксклюзивной информации о больной раком Анастасии Заворотнюк. Примечательно, но менее чем неделю назад телевизионщики предлагали родным госпитализированной артистки три миллиона рублей за то, чтобы в эфире они прервали молчание и сообщили стране об истинном положении дел. Буквально за несколько дней сумма выросла в пять раз. Интересно и то, что такие щедрые предложения делает не какое-нибудь частное издательство, а государственный канал, существующий за счет налогоплательщиков в том числе.

Напомним, у дочери Анастасии Заворотнюк с репортерами разговор короткий. На днях Анна спустила всех собак на представителей прессы в своем "Инстаграм". Она призвала журналистов прекратить распространять слухи о болезни ее матери. "Желаю всем вашим редакторам всего-всего, – выпалила Анна Заворотнюк. – Будьте счастливы". Через несколько часов наследница звезды удалила гневные публикации.