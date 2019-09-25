Болезнь уже ходит по пятам: изможденная Бузова повторяет ошибки Заворотнюк

Происходящее в жизни ведущей и певицы Ольги Бузовой вызывает опасения. По крайней мере, так считает эксперт.

"Подозрения на рак мозга начинаются с провалов в памяти, усталости и головных болей. Но нужно учитывать, как человек живет и какой у него ритм. Уровень перенапряжения, насыщенность эмоциями, бесконечные смены часовых поясов, недосыпы, потеря энергии могут привести к страшному заболеванию. Посмотрите, ведь и Фриске, и Заворотнюк, и Хворостовский жили по принципу "объять необъятное"… Такое поведение приводит к сокращению жизненной дороги и человек умирает раньше времени",- говорит ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

Она переживает, что Бузова включила программу самоуничтожения. "Она постоянно находится на пике событий, что-то бесконечно реализовывает, живет в бешенном ритме. Есть вероятность, что она не сможет реализовать свои планы, если только звезда не освободит личное пространство и не начнет более бережно относиться к себе и к своему здоровью. Ольга должна распределить свое время и понять, ради того, чтобы быть первой, не стоит губить себя", – считает гадалка.

Однако, по ее словам, проблемы не только из-за карьеры. "Ольга буквально отчаялась найти свою вторую половинку. Она до сих переживает развод и пытается доказать всем, и особенно бывшему мужу, что он многое потерял. В душе она все еще надеется, что Тарасов бросит жену. Бузова заглушает боль работой, и старается тем самым вычеркнуть из головы любые мысли на счет личного. И если она не хочет довести себя да болезни, которая уже ходит за ней по пятам, Ольга должна устроить себе передышку. Но главное, Бузовой нужно определится кто она. То она поет, то пляшет, то занимается криптовалютой... Время идет, и скоро все ее выходы в свет уже не будут такими яркими. Если она продолжит хвататься за все подряд, то, рано или поздно, в бизнесе может остаться у разбитого корыта", – предупредила Абравитова.