Ольга Бузова опозорилась перед фанатами в Чите

Певица оконфузилась 24 сентября на перед поклонниками на концерте в Чите. Ольга Бузова заявила, что впервые оказалась в этом городе, забыв, что уже приезжала туда.

Поющая ведущая запамятовала, как в 2007 году, во времена участия в скандальном реалити-шоу "Дом-2", приезжала в столицу Забайкальского края вместе с тогдашним бойфрендом Романом Третьяковым, сообщает портал "Чита.Ру". Ольга Бузова подчеркнула: зрителям повезло, что она не приезжала раньше, поскольку им пришлось бы слушать "Под звуки поцелуев" или "Мало половин".

Певица призналась, что "настроена дерзко", и посоветовала девушкам "быть эгоистками" и "резко кидать подлецов", пишет "Московский комсомолец Чита". "Следующая песня адресована всем мужчинам, чтобы они нас не обижали. Мальчики, не обижайте нас, иначе вам будет очень-очень плохо", – сказала артистка.

По словам Ольги Бузовой, теперь ее концертная программа превратилась в полноценное шоу, на которое приятно смотреть. После концерта звезда опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видеозапись с выступления. Судя по овациям фанатов, мероприятие пришлось им по душе.

"Вы меня сегодня согрели вашей любовью, улыбками и аплодисментами. Вот это начало! У меня просто нет слов, переполняют эмоции! Какое удовольствие было сегодня для вас выступать. Чита, люблю! Спасибо еще раз за такой невероятный прием", – поблагодарила зрителей Ольга Бузова.