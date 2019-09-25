Ольга Бузова опозорилась перед фанатами в Чите

Поющая ведущая запамятовала, как в 2007 году, во времена участия в скандальном реалити-шоу "Дом-2", приезжала в столицу Забайкальского края вместе с тогдашним бойфрендом Романом Третьяковым, сообщает портал "Чита.Ру". Ольга Бузова подчеркнула: зрителям повезло, что она не приезжала раньше, поскольку им пришлось бы слушать "Под звуки поцелуев" или "Мало половин".
Певица призналась, что "настроена дерзко", и посоветовала девушкам "быть эгоистками" и "резко кидать подлецов", пишет "Московский комсомолец Чита". "Следующая песня адресована всем мужчинам, чтобы они нас не обижали. Мальчики, не обижайте нас, иначе вам будет очень-очень плохо", – сказала артистка.
По словам Ольги Бузовой, теперь ее концертная программа превратилась в полноценное шоу, на которое приятно смотреть. После концерта звезда опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видеозапись с выступления. Судя по овациям фанатов, мероприятие пришлось им по душе.
"Вы меня сегодня согрели вашей любовью, улыбками и аплодисментами. Вот это начало! У меня просто нет слов, переполняют эмоции! Какое удовольствие было сегодня для вас выступать. Чита, люблю! Спасибо еще раз за такой невероятный прием", – поблагодарила зрителей Ольга Бузова.
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