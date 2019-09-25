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"Выпали все волосы, посыпались зубы": Собчак рассказала о проблемах из-за беременности

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Журналистка Ксения Собчак и певица Светлана Лобода устроили жаркий спор. Знаменитости разошлись во мнениях, после чего одна из них сделала неожиданное признание.
прочитано 1530 раз

Ксения Собчак брала интервью у вокалистки. Светлана Лобода поведала, что, несмотря на плотный рабочий график, о себе старается не забывать. Для сохранения молодости и красоты артистка пьет биотин и делает мезотерапию лица, шеи, рук и волосистой части головы.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Светлана Лобода подчеркнула, что старости не боится. Артистка представляет себя матерью большого семейства.

Между тем Ксения Собчак отметила, что частые роды приближают старость. Беременность, по мнению теледивы, неблагоприятно влияет на организм женщины.

"Я молодею после родов", – не согласилась Лобода, чем вывела Собчак из себя.

Теледива сообщила, что из-за этого высказывания хочет запустить чем-нибудь в Лободу. Ксения эмоционально заявила, что Светлана лукавит.

"Ребят, не верьте вот в этот вот ****! Все, что она остальное говорит, может быть, это правда, но этот рассказ о том, как роды живительно влияют на женщин – это полный ****, не верьте этому. Я это тоже слышала до родов. У меня выпали все волосы, посыпались все зубы, как человек, который пережил радиацию. Я еле-еле прихожу в себя", – посетовала Ксения Собчак в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".

"Ты не права, – настаивала на своем Светлана Лобода. – У многих женщин после родов все намного лучше. Я не омолодилась, но я лучше стала выглядеть. Во время беременности я выгляжу очень классно. Если я сравниваю свои фотографии "до" и "после", я понимаю, что с каждой беременностью я все лучше".

25 сентября 2019, 14:58
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
эти две некрасивые женщины остаются некрасивыми и до и после...
1

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