"Мы психанули": Шепелев с новой любовницей сорвался из-за сына Фриске

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что не может проводить достаточно времени наедине с возлюбленной из-за сына Платона. Пара долго терпела, но в итоге не выдержала.

Переживаниями по поводу личной жизни Шепелев поделился в Сети. "Слушайте, а вы проводите время наедине со своими половинами так чтобы без детей? А как? А где? А как часто? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – спросил он своих подписчиков в "Инстаграм".

Шепелев объяснил, что всегда уделял много времени своему сыну, но только сейчас осознал, как хорошо проводить время без ребенка и полностью отдаться своему партнеру. Телеведущий пожаловался, что он постоянно планирует с возлюбленной сбежать от бытовых хлопот и суеты, но каждый раз из этого ничего не выходит.

"Никогда не доходят руки. "Да-да, хорошая идея, обязательно надо сделать". И так неделя за неделей", – сокрушается артист. В итоге Шепелев и его любовница настолько эмоционально вымотались, что просто сорвались.

"Короче, мы психанули. На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый", – сообщил телеведущий.

Напомним, что сына Дмитрию Шепелеву родила известная певица Жанна Фриске. Мальчик появился на свет в 2013 году. Вскоре после родов у исполнительницы появились первые симптомы рака мозга. В 2015 году она скончалась.