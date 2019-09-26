Плющенко подверг жизнь юного сынишки смертельной опасности

Российский фигурист Евгений Плющенко недавно показал подписчикам ролик, где он вместе с семьей отправился собирать грибы. Тем не менее, добрый семейный ролик не на шутку возмутил пользователей.

За кадром супруга спортсмена Яна Рудковская интересуется у Гном Гномыча, куда они все вместе направляются. Мальчик сосредоточенно отвечает на вопросы мамы и сидит на коленях у Плющенко. Примечателен тот факт, что в это время звезда российского спорта ведет машину.

Именно это и насторожило поклонников фигуриста. Многие выразили мнение, что такая езда небезопасна для ребенка и сотрудникам ДПС стоило бы обратить внимание на подобное проявление родительской любви.

"Нельзя за руль сажать ребенка, одного уже оштрафовали за видео (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)", "Правила дорожного движения еще никто не отменял для чемпионов", "Яна, нарушаете ПДД!", "Только в России– смертельный номер, ребенок за рулем. Папу наказать, лишить лицензии на полгода," – высказались фолловеры.

Пользователи социальной сети "Инстаграм" не обошли вниманием то, что маленький Саша отвечает Рудковской как на допросе. Некоторые посчитали, что мальчика могут наказать, если он на камеру скажет что-то, что не понравится звездным родителям.

"Рудковская все видео как допросы снимает. Нет живого общения в семье. Все в напряге каком-то", "У мамы как у следака на допросе звучат вопросы. Да оставьте вы его в покое хоть в лесу от вопросов-ответов. Он уже ненавидит вас от вечного напряга", "Мне иногда кажется, что эта показуха ребенку претит. Он не выглядит счастливым," – дополнили подписчики.

Впрочем, звездная семья не отреагировала на критику в свой адрес. В конце видео они все вместе смеются над высказываниями Гном Гномыча и выглядят весьма счастливыми.