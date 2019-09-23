"Молодец, хорошо поработали": Рудковская показала продуктивное утро с Плющенко

В личном "Инстаграм" звезда опубликовала видеоотчет с уединенной прогулки. Яна Рудковская попросила мужа показать, что им удалось найти. Евгений Плющенко продемонстрировал две корзины крупных подберезовиков и подосиновиков. "Молодец, хорошо поработали", – похвалила мужа Яна за кадром.
"Утренний урожай грибов, и уже выдвигаемся в Москву, работа не ждет никогда, за четыре дня – четыре города и три страны облетела", – написала Яна Рудковская.
Отвечая на вопросы подписчиков, знаменитость отметила, что за грибами им пришлось ехать в Ленинградскую область. Рудковская и Плющенко бродили недалеко от Ладожского озера. Часть добытого Яна планирует пожарить, а часть заморозить впрок. По словам продюсера, раньше грибы развешивали на веревочке и сушили, но в этом году от этого способа заготовки решили отказаться.
"А я не понимаю в грибах... ничего 🤗. Мне бы ягоды 👌 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красотааа😍супер грибочки 😍в Подмосковья сошли почти при таком холоде", "Гриб-красотун!", "От Вашего видео прямо запах леса и грибов распространяется, здорово)))", – отреагировали пользователи Сети на видео Яны Рудковской.
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