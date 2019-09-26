"Мы с Сашей такими не были": Стриженова о жизни старшей дочери и ее мужа

Телеведущая Екатерина Стриженова и актер Александр Стриженов в браке более 30 лет. Пара воспитала двух прекрасных дочерей – Анастасию и Александру.
Шесть лет назад старшая из наследниц звезд Анастасия Стриженова вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Пара живет в Нью-Йорке. В апреле прошлого года у них родился сын, которого назвали Петей.
По словам Екатерины Стриженовой, Анастасия и Петр отказались от помощи родителей. Наследница российских звезд и ее избранник зарабатывают самостоятельно. Телеведущая гордится дочерью.
"Мы с Сашей такими не были, потому что жили от стипендии до стипендии. Вот такая была жизнь. Можно было поесть сначала у одних родителей, потом у других – вот и сэкономили. А у них по-другому. Они четко следят за тем, сколько тратят, на что, вместе планируют. Самое главное – дать детям образование и научить жить без родителей. Мне кажется, Настя в этом преуспела", – поделилась 51-летняя Екатерина Стриженова.
Александр Стриженов, в свою очередь, признается, что не сразу принял избранника Анастасии. Актеру понадобилось время, чтобы смириться с тем, что дочь выросла.
"С трудом и не сразу убедил себя в том, что Петр — прекрасный парень. Не существует никаких рецептов, и не прописано никаких аутотренингов", – цитирует Александра Стриженова StarHit со ссылкой на 7 Дней.ru.
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