Стриженова поразила невероятно длинной шеей

Бурю восторга вызвал в сети архивный снимок, опубликованный Екатериной Стриженовой. Известная актриса и телеведущая представила на суд поклонников фотографию, сделанную в студенческие годы. И поздравила их с праздником.

Свой пост Стриженова посвятила 100-летию комсомола – юбилей отмечается 29 октября. Актриса написала, что и она была комсомолкой, гастролировала по огромной стране с известным ансамблем "Калинка".

"С Днем рождения Комсомола – сегодня исполняется 100 лет! Поздравляю всех,кто вступал в ряды ВЛКСМ! Я была комсомолкой, ездила с ансамблем #калинка на агитпоездах по всей стране на комсомольские стройки ...Это часть моей жизни, это наша история!", – подписала снимок в Instagram Екатерина (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Подписчики отреагировали бурно. "Ну сумасшедшая красота!!! Какая красоточка была, такая и осталась!", "Александра очень на Вас похожа, просто одно лицо!", "Саша копия Вы!!!", "Вы не изменились совсем)", – наперебой комментировали поклонники. Но больше всего поразила фанатов одна особенность. "Такая длинная шея – как так? А вообще не сильно изменилась", – удивляется комментатор.

Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых - Александра, которая так похожа свою мать в молодые годы – 18-летняя студентка МГУ. Старшая дочь, Анастасия, родилась в 1988 году. В 2013-м она вышла замуж за финансиста Петра Грищенко, а в апреле этого года сделала Екатерину бабушкой.

Напомним, на днях Екатерина Стриженова и ее супруг - российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер Александр Стриженов – отметили 31-ю годовщину свадьбы. Александр и Екатерина познакомились на съемках фильма "Лидер". Оба школьника были заняты в главных ролях. С тех пор они не расставались, и поженились, как только им исполнилось 18 лет.