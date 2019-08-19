Смерть дочери Стриженова: экс–любовница шокировала Корчевникова рассказом

Звезда советского кино Лионелла Пырьева (по второму мужу Стриженова) стала гостьей программы Бориса Корчевникова. Артистка появилась в ток-шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

По словам Пырьевой, она познакомилась с актером Олегом Стриженовым, когда была совсем юной, 16-летней девушкой. Гуляя по родной Одессе, она заметила съемку и подошла посмотреть на работу артистов. Стриженов сам подошел к Пырьевой. В студии программы "Судьба человека" Лионелла Ивановна призналась, что тогда была очарована звездой.

"Мы встретились через два года. Я пошла с приятельницей пообедать в ресторан ВТО, и там увидели Стриженова. И вдруг объятья и первый поцелуй в жизни", – вспомнила следующую встречу со Стриженовым гостья Бориса Корчевникова.

Около двух лет Лионелла и Олег встречались. Потом жили вместе у друзей и знакомых. Правда, Стриженов был уже к тому времени женат, в семье подрастала дочь.

"У нас отношения были правильные, серьезные, длились они не так уж и мало. Но с моей стороны была неуверенность в том, что это навсегда, потому что я понимала: он несвободен, у него ребенок, и это меня очень сковывало и сдерживало. Он ничего мне не обещал. Он не делал мне предложений, и я понимала, что эта связь кратковременная, и она обречена", – рассказала артистка в эфире ток-шоу "Судьба человека".

Лионелла Ивановна признается, что полюбила Стриженова на всю оставшуюся жизнь. Однако долго находиться в роли любовницы она не могла.

Разорвать эту связь помог режиссер Иван Пырьев. Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте, артистка и режиссер сблизились и в скором времени поженились.

"Я встретила человека, который по всему соответствовал моим представлениям о нормальном муже, друге", – говорит гостья ток-шоу "Судьба человека".

Лионелла Ивановна подчеркнула, что грязь, которая полилась на Пырьева после его смерти, не имеет отношения к действительности. Слухи о том, что режиссер домогался молодых актрис, наговор завистников.

Через 14 лет после смерти Ивана Пырьева артистка вновь встретила Олега Стриженова. Это произошло на съемках фильма "Последняя жертва". Тогда они оба были уже свободны. Прежние чувства вернулись. Артист сделал возлюбленной предложение в присутствии съемочной группы.

Знаменитости в браке уже более 40 лет. Детей в нем, увы, не появилось, артистка так говорит об этом: "Когда мы встретились, уже было не до этого. Меня окружала его семья, его дети. С Наташей разные были отношения. Наташа – трудный человек, с ней трудные были отношения. А с Сашей очень хорошие отношения".

Напомним, у Олега Стриженова в первом браке с артисткой Марианной Стриженовой родилась дочь Наталья. Вторая жена Любовь Стриженова подарила звезде сына Александра Стриженова.

В студии программы "Судьба человека" Лионелла Пырьева рассказала, что смерть старшей дочери Натальи стало ударом для Олега Стриженова. Слухи о том, что наследница звезды свела счеты с жизнью, артистка назвала неправдивыми.

"Очень переживали. То, что про нее всякие разговоры, сплетни – это все неправда. Что она принимала всякие препараты психотропные – неправда. Все, что про нее негативного звучало – это все неправда. Она себя сама довела до этого. Когда-то она была полная, она стала себя изводить, худеть, не есть. Она расшатала сердце. Умерла она от сердца", – шокировала Лионелла Пырьева ведущего ток-шоу "Судьба человека".