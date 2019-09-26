Показавшая очередной шпагат Волочкова вызвала оторопь

Эпатажная балерина не перестает давать народу поводы для обсуждения. На сей раз Анастасия Волочкова продемонстрировала в своем инстаграм-аккаунте чудеса растяжки на тренажере.

Балерина в очередной раз порадовала фанатов. Подписчики осыпали звезду комплиментами за гибкость и прекрасную физическую форму. "Настенька, ты умница. Я просто поражаюсь твоей харизме, твоей доброте. Ты самая лучшая", "Молодец, Настя. Трудолюбивая и классная балерина, нет тебе равных", "Нет предела человеческим возможностям. Супер, Настя!"– написали фолловеры.

Впрочем, среди пользователей соцсети нашлось немало тех, кого шпагат Анастасии Волочковой смутил, сообщает "Экспресс газета". Одна из них отметила, что у знаменитости и фото красивые, и посты хорошие, и с подписчиками она общается, и все же что-то не так.

"Гаденькое такое послевкусие от этого, словно фальшивите. Наверное, мы все не привыкли к этому. Вы же нас приучили к "полуголым" фоточкам. Бесконечные кривлянья, хвастовство и нытье: настрадала, натанцевала, вымучила. Вы где настоящая?" – возмутилась фолловер. Другая подписчица с юмором оценила публикацию балерины: "Анастасия Шпагатовна, можно Ваш балетно-банный путь?"

Однако Анастасию Волочкову негативные комментарии не беспокоят. Бывшая прима Большого театра пообещала поклонникам бесплатные видеоуроки, которые должны помочь посадить всех желающих на шпагат.

"Я всегда поддерживаю форму и растяжку, не жалея сил и времени. Дорогие друзья, как и обещала, в следующем посте покажу небольшое видео с несколькими упражнениями на мышцы пресса и одно – на растяжку", – обнадежила фанатов Анастасия Волочкова.