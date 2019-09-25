"С пяти лет": Волочкова возмутила народ откровенным признанием

Звезда российского балета поделилась с поклонниками размышлениями о творческом пути. Она рассказала о том, что бесконечно предана своей профессии и сообщила, что занимается танцами с пяти лет. Анастасия отметила, что счастлива в своем деле.
Звезде бесконечно жаль людей, которые занимаются не тем, к чему лежит душа. Балерина высказалась об этом в подписи к студийному снимку, выложенному на странице в социальной сети "Инстаграм".
"Я часто встречаю людей, которые признаются, что занимаются вовсе не тем, чем хотелось бы... Искренне жаль, но так бывает", – написала Волочкова. При этом осуждать людей за такой выбор нельзя, уверена она.
Анастасия призвала поклонников делиться мыслями на эту тему и пообещала по возможности отвечать на лучшие комментарии. Однако не все оценили ее предложение. Некоторые усомнились в интересе балерины к жизни подписчиков, а кто-то отметил, что она в принципе не способна рассуждать о глобальном.
"Да ей по барабану, кто вы, не старайтесь. Про себя любимую опять рассказы, в стопицотый раз про увиденный балет в 5 лет. Блин, какая же пустая личность", "Что интересного она может сказать и сделать? Только ходит по каналам и пишет дурацкие книжки (пардон пишет кто-то) ведь трудом деньги сложно зарабатывать и быть не фриком, а специалистом", "Все люди делом занимаются, работают – в нашей стране нельзя не работать – только Настя на заваленке с кальяном (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – раскритиковали фолловеры Волочкову.
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