Анастасия Волочкова вылезла на холод в купальнике

На записи знаменитость запечатлена в полуобнаженном виде. Из одежды на ней лишь ярко-оранжевое мини-бикини. Анастасия записала обучающий урок для новичков, в котором рассказала о главных правилах посещения бани. Сначала она вещает прямиком из парилки, затем из хаммама. Конечной точкой стала купель.
"Помните: сочетание четырех видов температур. Соляной пар. Холодная вода. Скраб – мед и соль в процентном соотношении 50/50. Свежий воздух. Красота. Свечи и романтика. Позитив. И здоровье. От души!" – подписала пост балерина.
Не все подписчики дали адекватную обратную связь. "Выпившая, или мне кажется?" – язвительно поинтересовался злопыхатель.
"Из меня банщик, как из Волочковой балерина", – брызнула ядом критик.
Тем не менее, многие фолловеры от всего сердца поблагодарили приму за такой подробный рассказ. Они признались, что информация оказалась крайне полезной.
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