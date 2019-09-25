Россияне разнесли книгу Волочковой в пух и прах

Литературный дебют знаменитой балерины собрал море негативных отзывов. В частности, Анастасия Волочкова получила множество критических замечаний от подписчиков в "Инстаграме".

Эпатажная звезда активно продвигает свою новую книгу "Плата за успех". Судя по рейтингам популярных интернет-магазинов, произведение Анастасии Волочковой интересно только ее ярым поклонникам.

Прима балета рекламировала книгу в "Инстаграме", привлекая внимание аудитории. "Напоминаю, 25 сентября будет проведен розыгрыш, победитель которого получит электронную и аудиоверсию моей автобиографичной книги "Плата за успех", – написала она и дала фолловерам инструкции, как стать участниками.

Публикация вызвала бурю эмоций у пользователей соцсети. Оказалось, что большинство подписчиков не хотят знакомиться с произведением Анастасии Волочковой. "У меня нет времени читать шлак, тем более за деньги", "Поверить не могу, что есть желающие прочитать эту ахинею", "Очередной бред с похмелья!", "И бесплатно не надо, простите", – жестко высказались россияне.

Нашлись и те, кто уже ознакомился с "Платой за успех". "Прочитав сие произведение могу сказать, господа, что это полнейший пердимонокль (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)... Куча орфографических ошибок – это, во-первых. Ни одна мысль не закончена. Хвалебная ода самой себе... Глава про мужчин – сплошное *** (распутство. – Прим. ред.) в которой только не озвучен ценник "поэтессы". Глава, посвященная матери – это просто трэш. В каком не пристойном обличии выставлена эта женщина... Мерзко, похабно... И вопрос, почему в книге нет истории с мистером Черменом?" – написала одна из фолловеров Анастасии Волочковой.