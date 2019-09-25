Издевающийся над замерзающими россиянами рыжий "Иванушка" сверкнул трусами

Рыжий "Иванушка" в очередной раз повеселил свою аудиторию. Мужчина выложил забавное видео в своем микроблоге.

У Андрея довольно плотный график – выступления, интервью, а еще надо как-то успевать встречаться с друзьями. Неудивительно, что певцу все же потребовалось выделить время на себя и съездить в отпуск. Для отдыха не так давно развевшийся артист выбрал свой родной город – Сочи.

Холода близкой зимы еще не добрались до солнечного города, поэтому певец с удовольствием устроил себе настоящий заплыв. Мужчина даже поделился с поклонниками коротким роликом, на котором рассказывает, как ему хорошо и извиняется за то, что находится в тепле, пока большинство россиян замерзает в своих городах.

"Всем, у кого начались зима и осень, – мои соболезнования. А я, ребятки, еще поплаваю, потому что супер," – поделился с подписчиками Григорьев-Апполонов. Кроме того, мужчина не забыл оставить подпись к своей публикации в социальной сети "Инстаграм".

"Вот оно счастье! Когда в море ни души! Выходить не хотелось-Вода +23, воздух столько же, время 7 вечера! Чудеса! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – написала знаменитость.

А пользователи даже нисколько не обиделись на любимого артиста. Многие пожелали Андрею хорошего отдыха. Впрочем, некоторые отметили, что последние кадры видео оставили неизгладимое впечатление. На них Апполонов ныряет в водную глубь, напоследок сверкнув кислотно-зелеными плавками.

"На фоне почти однотонном как заиграли плавки! Немного летней зелени", "Реально Ихтиандр 😂", "Какие шорты яркие😍", – эти и другие юмористические комментарии оставили поклонники артиста.