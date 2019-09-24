Григорьев-Апполонов пустил слух о новом романе

Солист группы "Иванушки" поделился с поклонниками забавной и интригующей видеозаписью. На кадрах он в обществе девушки в лодке. Судя по всему, парочка отправилась порыбачить.
"Красавица, поцелуй меня. Не пожалеешь", — обратился к своей спутнице Андрей Григорьев-Аполлонов. "Ты прикалываешься", – ответила ему девушка, которая в этот момент держала в руках лягушку.
"Не пожалеешь. Один раз!", – взмолился рыжий сердцеед из "Иванушек". "Иванушка. Ты?", – спросила подруга артиста после поцелуя лягушки. В это время рядом с ней появился музыкант. "Ква", – сказал он и рассмеялся вместе со своей спутницей.
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