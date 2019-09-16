Экс-жена рыжего из "Иванушек" перестала скрывать нового избранника

На фото Мария Банкова запечатлена в обнимку с баскетболистом Андреем Зубковым. Пара делает селфи на камеру мобильного. Влюбленные кажутся счастливыми.
"С чего все началось? Разве ты не знаешь, с чего обычно начинается сильное чувство? С пустяка", – прокомментировала супруга знаменитости кадр.
Отметим, что неделю назад 27-летний игрок "Зенита" Андрей Зубков в личном микроблоге опубликовал совместное фото с Марией. Они запечатлены на фоне гор. "Улыбайтесь – это всех раздражает!" – написал спортсмен.
Напомним, о проблемах в семье Андрея Григорьева-Апполонова говорили уже давно. Сначала солист группы "Иванушки International" эту информацию опровергал, однако позже все-таки признался. 10 сентября Андрея и Марию должны были развести. Интересно, что дети – 15-летний Иван и 11-летний Артемий – остались жить с отцом. Впрочем, в любое время, когда захотят, они могут поехать к матери.
Вокалист говорить на тему расставания с женой не любит. Григорьева-Апполонова звали на программу к Андрею Малахову, но он отказался. Рыжий из "Иванушек" говорит, что готов к новым отношениям, поэтому охотнее пойдет к Ларисе Гузеевой на шоу "Давай поженимся!".
Григорьев-Апполонов и Банкова познакомились в 2002 году, тогда избраннице звезды было всего 17 лет. Влюбленные оформили отношения официально только в 2008 году.
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